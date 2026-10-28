在美国中期选举前夕，社交媒体上流传着针对两名民主党参议员候选人的视频，这些视频可能是利用人工智能制作或修改的。专家认为，这些片段可能与俄罗斯虚假信息网络Storm-1516有关，NDTV World报道。

针对候选人的视频

此次行动的目标之一是谢罗德·布朗，他正在俄亥俄州竞选，并与共和党参议员约翰·休斯特德对阵。该视频模仿新闻节目，并包含哈娅·阿克比克的一张照片，她数年前曾在布朗身边实习。阿克比克告诉美联社，视频中归于她的说法完全是捏造的。

另一段视频针对詹姆斯·塔拉里科，他在得克萨斯州参加参议院选举，与共和党人肯·帕克斯顿竞争。该视频被呈现为塔拉里科的一名前学生直接面对镜头发表的讲话。该候选人的发言人JT·恩尼斯表示，针对塔拉里科的手段包括AI深度伪造、外国机器人账号和阴谋论。

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Storm-1516的迹象

克莱姆森大学教授、媒体取证专家达伦·林维尔指出，这些新视频与Storm-1516网络的材料具有相似特征。他表示，传播这些视频的账号此前也曾发布该网络的内容。两年前，Storm-1516曾传播针对时任民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯及其竞选搭档、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹的材料。

研究AI深度伪造的达特茅斯学院教授哈尼·法里德在分析后得出结论，两段视频可能都是利用这项技术制作或编辑的。他称针对布朗的视频是相对简单的伪造，而针对塔拉里科的视频则可能由AI生成。

X平台因违反服务规则删除了包含这些视频的原始帖文，并暂停了发布这些帖文的用户账号。与此同时，截至周二，这些视频的副本仍可在网上获取，其中一些获得了数百次分享。

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