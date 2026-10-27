Президент США Дональд Трамп проводит в Техасе два предвыборных митинга — в Корпус-Кристи и Лаббоке — в поддержку кандидата-республиканца в Сенат Кена Пакстона. Как сообщает ABC News Australia, поездка проходит за неделю до промежуточных выборов в США.

План для нефтегазовой отрасли

Во время поездки Трамп должен объявить о плане смягчить правила, касающиеся выбросов метана, для производителей нефти и газа. Президент планирует представить это как часть работы своей администрации по снижению цен на бензин.

Ранее в этом месяце Трамп подписал указ, разрешающий использовать на дорогах общего пользования не облагаемое налогом красное дизельное топливо, предназначенное для внедорожной техники. На одном из митингов он заявил, что не был уверен, что именно это означает.

Опасения демократов

Демократы рассчитывают, что их кандидат Джеймс Таларико станет первым представителем партии, избранным в Сенат от Техаса более чем за три десятилетия. Опросы, упомянутые ABC News Australia, свидетельствуют о его небольшом преимуществе над Пакстоном.

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В то же время, по данным The Washington Sun, часть партийцев опасается, что кампания Таларико недостаточно мобилизует темнокожих избирателей. Член Палаты представителей Техаса Джоланда Джонс заявила изданию, что ключевой вопрос заключается не в поддержке кандидата среди этой группы избирателей, а в их явке.

Подготовка к возможному вмешательству

Государственные и местные избирательные должностные лица США также готовятся к возможным попыткам вмешательства в голосование, сообщает The New York Times. Среди сценариев, которые они рассматривают, — рейды Службы иммиграционного и таможенного контроля США, превышение полномочий федеральными наблюдателями и похищение бюллетеней.

Такие опасения связывают с возможностью того, что Трамп может оспаривать результаты промежуточных выборов. Президент продолжает ложно утверждать, что победил на президентских выборах 2020 года.

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