Prezydent USA Donald Trump organizuje w Teksasie dwa wiece wyborcze — w Corpus Christi i Lubbock — na poparcie republikańskiego kandydata do Senatu Kena Paxtona. Jak informuje ABC News Australia, podróż odbywa się na tydzień przed wyborami środka kadencji w USA.

Plan dla sektora naftowego i gazowego

Podczas podróży Trump ma ogłosić plan złagodzenia przepisów dotyczących emisji metanu dla producentów ropy i gazu. Prezydent zamierza przedstawić to jako część działań swojej administracji na rzecz obniżenia cen benzyny.

Na początku tego miesiąca Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zezwalające na używanie na drogach publicznych nieopodatkowanego czerwonego oleju napędowego przeznaczonego dla maszyn terenowych. Na jednym z wieców powiedział, że nie był pewien, co dokładnie to oznacza.

Obawy Demokratów

Demokraci liczą, że ich kandydat James Talarico zostanie pierwszym przedstawicielem partii wybranym do Senatu z Teksasu od ponad trzech dekad. Sondaże przytoczone przez ABC News Australia wskazują na jego niewielką przewagę nad Paxtonem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie, według The Washington Sun, część członków partii obawia się, że kampania Talarico nie mobilizuje w wystarczającym stopniu czarnoskórych wyborców. Członkini Izby Reprezentantów Teksasu Jolanda Jones powiedziała publikacji, że kluczową kwestią nie jest poparcie dla kandydata wśród tej grupy wyborców, lecz ich frekwencja.

Przygotowania na możliwą ingerencję

Stanowi i lokalni urzędnicy wyborczy w USA przygotowują się również na możliwe próby ingerencji w głosowanie, informuje The New York Times. Wśród rozważanych przez nich scenariuszy są naloty Służby Imigracyjnej i Celnej USA, przekroczenie uprawnień przez federalnych obserwatorów oraz kradzież kart wyborczych.

Obawy te wiążą się z możliwością, że Trump może kwestionować wyniki wyborów środka kadencji. Prezydent nadal fałszywie twierdzi, że wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku.

Czytaj nas na