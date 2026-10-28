W hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii nowy rodzaj i gatunek dinozaura nazwano Paludohadros proudlovii na cześć zmarłego Willa Proudlove’a, który kierował przedsiębiorstwem cegielniczo-dachówkowym Ewhurst. To właśnie tam w 2001 roku znaleziono skamieniałości zwierzęcia, które później przekazano do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, Proudlove zmarł w wieku 35 lat, krótko przed odkryciem szczątków. Jego żona Rachel powiedziała BBC Radio Surrey, że wcześniej na terenie przedsiębiorstwa również znajdowano szczątki dinozaurów. Według niej, gdy w kamieniołomie usuwano kolejną warstwę gliny, Will sprawdzał, czy w skale nie ma skamieniałości.

Nowy przedstawiciel iguanodontów

Szczątki należą do iguanodontów — grupy dinozaurów znanych z kolców na kciukach. Wcześniej iguanodonty znalezione na południu Anglii zazwyczaj zaliczano do rodzaju Iguanodon lub jego mniejszego krewnego Mantellisaurus.

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Jednak szczegółowy ponowny opis Mantellisaurus, przeprowadzony przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w 2023 roku, umożliwił wykrycie kluczowych różnic. W ostatnich latach przyczyniło się to do opisania kilku nowych iguanodontów, w tym Brighstoneus, Comptonatus, Istiorachis i Paludohadros.

Dinozaur z terenów podmokłych

Paludohadros proudlovii był czworonożnym roślinożernym dinozaurem, który żył około 125 milionów lat temu we wczesnej kredzie. Południowa Anglia była wówczas pokryta terenami podmokłymi, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie rodzaju: łacińskie słowo palus oznacza bagno.

Według szacunków Muzeum Historii Naturalnej zwierzę miało około pięciu metrów długości i ważyło od 1,5 do dwóch ton. Wielkością było mniej więcej podobne do nosorożca.

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