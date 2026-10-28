В графстве Суррей в Великобритании новый род и вид динозавра назвали Paludohadros proudlovii в честь покойного Уилла Праудлава, который руководил кирпично-черепичным предприятием Ewhurst. Именно там в 2001 году нашли окаменелости животного, которые впоследствии передали в Музей естественной истории в Лондоне.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Праудлав умер в возрасте 35 лет незадолго до обнаружения останков. Его жена Рейчел рассказала BBC Radio Surrey, что на предприятии и ранее находили останки динозавров. По ее словам, когда в карьере снимали очередной слой глины, Уилл проверял, нет ли среди породы окаменелостей.

Новый представитель игуанодонтов

Останки принадлежат игуанодонтам — группе динозавров, известных шипами на больших пальцах. Ранее найденных на юге Англии игуанодонтов обычно относили к роду Iguanodon или к его меньшему родственнику Mantellisaurus.

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Однако подробное повторное описание Mantellisaurus, проведенное учеными Музея естественной истории в 2023 году, позволило выявить ключевые различия. В последние годы это способствовало описанию нескольких новых игуанодонтов, в частности Brighstoneus, Comptonatus, Istiorachis и Paludohadros.

Динозавр из болотистых угодий

Paludohadros proudlovii был четвероногим растительноядным динозавром, жившим около 125 миллионов лет назад в раннем меловом периоде. Южная Англия в то время была покрыта болотистыми угодьями, что отразилось в названии рода: латинское слово palus означает болото.

По оценке Музея естественной истории, животное достигало около пяти метров в длину и весило от 1,5 до двух тонн. По размерам оно было примерно сопоставимо с носорогом.

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