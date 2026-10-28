在英国萨里郡，一个新的恐龙属和种被命名为Paludohadros proudlovii，以纪念已故的威尔·普劳德拉夫。他曾管理Ewhurst砖瓦企业。2001年，人们正是在那里发现了这种动物的化石，随后将其移交给伦敦自然历史博物馆。

据Asharq Al-Awsat报道，普劳德拉夫在遗骸被发现前不久于35岁时去世。他的妻子蕾切尔告诉BBC萨里电台，此前在该企业也曾发现恐龙遗骸。她说，当采石场移除又一层黏土时，威尔会检查岩石中是否有化石。

禽龙类的新成员

这些遗骸属于禽龙类——一类以拇指上长有尖刺而闻名的恐龙。此前，在英格兰南部发现的禽龙类通常被归入Iguanodon属或其体型较小的近亲Mantellisaurus。

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然而，自然历史博物馆的科学家于2023年对Mantellisaurus进行了详细的重新描述，从而发现了关键差异。近年来，这促进了数种新禽龙类的描述，其中包括Brighstoneus、Comptonatus、Istiorachis和Paludohadros。

来自湿地的恐龙

Paludohadros proudlovii是一种四足食草恐龙，生活在约1.25亿年前的早白垩世。当时的英格兰南部覆盖着湿地，这也反映在该属的名称中：拉丁词palus意为沼泽。

据自然历史博物馆估计，这种动物体长约五米，体重为1.5至2吨。其体型大致与犀牛相当。

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