Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli 41 żywych egzotycznych jaszczurek w ciężarówce wjeżdżającej z Białorusi. Zwierzęta odkryto podczas rutynowej kontroli: były ukryte w plastikowych pudełkach i workach w kabinie kierowcy oraz agregacie naczepy, informuje RMF24.

Wśród zwierząt były rzadkie gatunki

Według wstępnych danych wykryte gady należą do kilku gatunków, w tym rzadkich. Wśród nich są Goniurosaurus, jaszczurki z rodzajów Smaug i Cordylus, a także Calotes i Lacerta.

Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała, że część zwierząt jest chroniona zgodnie z postanowieniami konwencji waszyngtońskiej CITES. Wartość zajętych jaszczurek oszacowano na niemal 100 tys. złotych.

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Konwencja CITES reguluje międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem. Do przewozu takich zwierząt przez granicę wymagane są specjalne zezwolenia i certyfikaty.

Kierowca został zatrzymany

Zatrzymany 41-letni obywatel Białorusi wyjaśnił polskim służbom, że kupił jaszczurki przez internet w Rosji. Jak twierdził, miał sprzedać zwierzęta w Polsce nieznanemu mężczyźnie za 3 tysiące euro.

Jak zaznacza RMF24, brak wymaganych dokumentów do przewozu zwierząt objętych zasadami CITES może skutkować obowiązkową konfiskatą, grzywną i karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

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