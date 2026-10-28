На польско-белорусской границе в Корощине сотрудники Национальной налоговой администрации Польши обнаружили 41 живую экзотическую ящерицу в грузовике, въезжавшем из Беларуси. Животных нашли во время плановой проверки: их прятали в пластиковых коробках и мешках в кабине водителя и агрегате прицепа, сообщает RMF24.

Среди животных были редкие виды

По предварительным данным, обнаруженные рептилии относятся к нескольким, в том числе редким, видам. Среди них — Goniurosaurus, ящерицы родов Smaug и Cordylus, а также Calotes и Lacerta.

Пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстина Пасечинская сообщила, что часть животных охраняется в соответствии с положениями Вашингтонской конвенции CITES. Стоимость изъятых ящериц оценили почти в 100 тысяч злотых.

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Конвенция CITES регулирует международную торговлю дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения. Для перевозки таких животных через границу необходимы специальные разрешения и сертификаты.

Водителя задержали

Задержанный 41-летний гражданин Беларуси объяснил польским службам, что купил ящериц через интернет в России. По его словам, он должен был продать животных в Польше незнакомому мужчине за 3 тысячи евро.

Как отмечает RMF24, отсутствие необходимых документов для перевозки животных, на которых распространяются правила CITES, может предусматривать обязательную конфискацию, штраф и наказание в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет.

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