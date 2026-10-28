У Польщі у вантажівці з Білорусі знайшли 41 екзотичну ящірку — RMF24

На польсько-білоруському кордоні в Коросцині працівники Національної податкової адміністрації Польщі виявили 41 живу екзотичну ящірку у вантажівці, що в’їжджала з Білорусі. Тварин знайшли під час планової перевірки: їх ховали у пластикових коробках і мішках у кабіні водія та агрегаті причепа, повідомляє RMF24.

Серед тварин були рідкісні види

За попередніми даними, виявлені плазуни належать до кількох, зокрема рідкісних, видів. Серед них — Goniurosaurus, ящірки родів Smaug і Cordylus, а також Calotes та Lacerta.

Речниця Національної податкової адміністрації Юстина Пасєчинська повідомила, що частина тварин охороняється відповідно до положень Вашингтонської конвенції CITES. Вартість вилучених ящірок оцінили майже у 100 тисяч злотих.

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Конвенція CITES регулює міжнародну торгівлю дикими тваринами й рослинами, що перебувають під загрозою зникнення. Для перевезення таких тварин через кордон потрібні спеціальні дозволи та сертифікати.

Водія затримали

Затриманий 41-річний громадянин Білорусі пояснив польським службам, що придбав ящірок через інтернет у росії. За його словами, він мав продати тварин у Польщі незнайомому чоловікові за 3 тисячі євро.

Як зазначає RMF24, відсутність необхідних документів для перевезення тварин, на яких поширюються правила CITES, може передбачати обов’язкову конфіскацію, штраф і покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох місяців до п’яти років.

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