在科罗什钦的波兰-白俄罗斯边境，波兰国家税务管理局工作人员在一辆从白俄罗斯入境的卡车中发现了41只活的异国蜥蜴。这些动物是在例行检查中发现的：它们被藏在塑料箱和袋子里，放置于司机驾驶室和挂车机组内，RMF24报道称。

动物中包括稀有物种

根据初步信息，发现的爬行动物属于多个物种，其中包括稀有物种。其中有Goniurosaurus、Smaug属和Cordylus属蜥蜴，以及Calotes和Lacerta。

国家税务管理局发言人尤斯蒂娜·帕谢钦斯卡表示，部分动物根据《华盛顿公约》CITES的规定受到保护。被查获蜥蜴的价值估计接近10万兹罗提。

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CITES公约规范濒临灭绝的野生动物和植物的国际贸易。跨境运输此类动物需要特别许可和证书。

司机被拘留

被拘留的41岁白俄罗斯公民向波兰执法部门解释说，他通过互联网在俄罗斯购买了这些蜥蜴。据他所说，他原本要在波兰以3000欧元将这些动物卖给一名陌生男子。

RMF24指出，缺少运输受CITES规则约束动物所需的文件，可能导致强制没收、罚款以及三个月至五年的监禁处罚。

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