Norweski sąd zatrzymał rosyjski statek na wniosek Naftogazu

NAC „Naftogaz Ukrainy” w ramach egzekucji orzeczenia sądu arbitrażowego w Hadze doprowadziło do zajęcia rosyjskiego statku „Profesor Molczanow” na norweskim archipelagu Spitsbergen. Informację tę podał 28 października dziennik „The Wall Street Journal”.

Zatrzymanie miało miejsce już 2 września na podstawie postanowienia sądu okręgowego w Nor-Troms po tym, jak doradcy prawni ukraińskiej spółki (Covington & Burling oraz Wikborg Rein) wykazali brak immunitetu państwowego statku.

Statek kursował między Murmańskiem a gminą murmańską w miejscowości Barentsburg. Jak zauważył pełniący obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Siergiej Fedorenko, znaczenie tej sprawy wykracza daleko poza wartość statku, ponieważ tworzy ona precedens prawny umożliwiający odzyskanie aktywów wywłaszczonych przez Rosję na całym świecie. Wcześniej, w ramach tej samej kampanii prawnej, „Naftogaz” domagał się zajęcia rosyjskich nieruchomości państwowych w Finlandii i Austrii.

Źródło: The Wall Street Journal.

Wcześniej Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej zatwierdził rozpatrzenie sprawy w ramach pozwu wniesionego przez „Naftogaz” przeciwko „Gazpromowi”.

Trybunał arbitrażowy w Hadze rozpoczął przesłuchania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dla „Naftogazu Ukrainy” za utracone aktywa na Krymie. Wcześniej sąd uznał już Federację Rosyjską za winną wywłaszczenia aktywów spółki.

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