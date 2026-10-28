挪威法院应乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）的诉讼请求，扣押了一艘俄罗斯船只

乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）在强制执行海牙仲裁庭裁决的过程中，成功在挪威斯匹次卑尔根群岛扣押了俄罗斯船只“莫尔恰诺夫教授号”。 《华尔街日报》于10月28日报道了这一消息。

此次扣押行动于9月2日依据北特罗姆斯地区法院的裁决执行，此前该乌克兰公司的法律顾问（科文顿·柏灵律师事务所和维克博格·雷因律师事务所）已证明该船不享有国家豁免权。

该船此前一直在摩尔曼斯克与巴伦茨堡村的摩尔曼斯克社区之间往返航行。 正如“乌克兰国家石油天然气公司”代理董事长谢尔盖·费多连科所指出的，此案的意义远超船只本身的价值，因为它为在全球范围内追回被俄罗斯联邦征用的资产树立了法律先例。 此前，作为同一法律行动的一部分，“乌克兰国家石油天然气公司”曾寻求扣押俄罗斯在芬兰和奥地利的国有不动产。

来源：《华尔街日报》。

此前，国际商会国际仲裁院已批准受理“乌克兰国家石油天然气公司”对“俄罗斯天然气工业股份公司”提起的诉讼。

海牙仲裁庭已开始就“乌克兰石油天然气公司”因克里米亚资产损失而应获得的赔偿金额进行听证。此前，该法院已裁定俄罗斯联邦对该公司资产的征用行为负有责任。

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