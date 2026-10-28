Норвежский суд арестовал российское судно по иску «Нафтогаза»

НАК «Нафтогаз Украины» в рамках принудительного исполнения решения Гаагского арбитража добилась ареста российского судна «Профессор Молчанов» на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом 28 октября сообщило издание The Wall Street Journal.

Арест состоялся ещё 2 сентября на основании постановления окружного суда Нор-Тромс после того, как юридические советники украинской компании (Covington & Burling и Wikborg Rein) доказали отсутствие у судна государственного иммунитета.

Судно совершало рейсы между Мурманском и Мурманской общиной в поселке Баренцбург. Как отметил исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко, значение этого процесса выходит далеко за пределы стоимости судна, поскольку создает юридический прецедент для взыскания экспроприированных РФ активов по всему миру. Ранее в рамках этой же юридической кампании «Нафтогаз» добивался ареста российской государственной недвижимости в Финляндии и Австрии.

Источник: The Wall Street Journal.

Ранее Международный арбитражный суд Международной торговой палаты одобрил рассмотрение дела по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по определению размера компенсации «Нафтогазу Украины» за утраченные крымские активы. Ранее суд уже признал РФ виновной в экспроприации активов компании.

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