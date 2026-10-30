Комиссия по этике ISM University of Management and Economics в Литве обнаружила плагиат и другие нарушения академической добросовестности в докторской диссертации премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса. Университет предоставил ему шесть месяцев, чтобы устранить недостатки в работе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на вещателя LRT.

Выводы комиссии по этике

Комиссия установила нарушения, связанные с академическим письмом, цитированием и указанием источников в диссертации. Синкявичюс защитил ее в 2015 году.

Согласно выводам университета, в работе были случаи плагиата. Комиссия также отметила, что диссертация не соответствовала требованию самостоятельного докторского исследования.

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Решение относительно ученой степени

Университет не рекомендовал лишать премьер-министра ученой степени. Его диссертация была посвящена факторам, влияющим на потребление алкоголя.

Ранее Миндаугас Синкявичюс отрицал плагиат, заявляя, что самостоятельно написал диссертацию и соблюдал академические стандарты.

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