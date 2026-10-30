Litewski uniwersytet wykrył plagiat w rozprawie premiera Sinkevičiusa — Anadolu Agency
Komisja etyczna ISM University of Management and Economics na Litwie wykryła plagiat i inne naruszenia rzetelności akademickiej w rozprawie doktorskiej premiera Mindaugasa Sinkevičiusa. Uniwersytet dał mu sześć miesięcy na usunięcie uchybień w pracy, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na nadawcę LRT.
Ustalenia komisji etycznej
Komisja stwierdziła naruszenia związane z pisaniem akademickim, cytowaniem i wskazywaniem źródeł w rozprawie. Sinkevičius obronił ją w 2015 roku.
Zgodnie z ustaleniami uniwersytetu w pracy wystąpiły przypadki plagiatu. Komisja zaznaczyła również, że rozprawa nie spełniała wymogu samodzielnych badań doktorskich.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Decyzja w sprawie stopnia naukowego
Uniwersytet nie zalecił odebrania premierowi stopnia naukowego. Jego rozprawa dotyczyła czynników wpływających na spożycie alkoholu.
Wcześniej Mindaugas Sinkevičius zaprzeczał plagiatowi, oświadczając, że samodzielnie napisał rozprawę i przestrzegał standardów akademickich.