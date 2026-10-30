Правительство Италии заявило, что привлечет 500 военнослужащих для работы вместе с полицией в Милане до конца 2026 года. Это происходит на фоне общенациональных забастовок и демонстраций против высокой стоимости жизни и значительных военных расходов, сообщает NBC News.

Забастовки и блокада портов

В пятницу тысячи людей готовились выйти на улицы Рима, Милана и других итальянских городов. Профсоюз Unione Sindacale di Base и другие профсоюзы призвали работников государственного и частного секторов присоединиться к забастовке и протестам.

Крупные демонстрации ожидались в Риме и других городах. Протестующие также планировали блокировать порты Генуи, Ливорно, Триеста и других городов.

На юге Италии фермеры и водители грузовиков блокировали автомагистрали и порты, протестуя против высоких цен на топливо. По данным NBC News, цены выросли после войны в Иране.

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Предыдущие столкновения

В предыдущие недели часть протестов в Италии переросла в насилие. Ранее в этом месяце группы людей в масках грабили магазины в Милане и других местах и бросали предметы в полицию, которая применила слезоточивый газ и водометы.

Участники протестов также ворвались в римский Колизей. Премьер-министр Джорджа Мелони заявляла, что уважает мирных демонстрантов, однако ее правительство ужесточило наказания за беспорядки, в частности ввело финансовую ответственность родителей, чьи дети участвуют в вандализме и грабежах.

После представления законодательных изменений Мелони заявила, что вандализм и кражи являются преступлениями, а не протестом. NBC News пишет, что итальянские акции, по-видимому, частично были вдохновлены протестами во Франции, где студенческие выступления из-за состояния образования переросли в более широкие демонстрации по поводу стоимости жизни и социального обеспечения.

Протесты также проходили в других странах Европы: на площади в столице Испании с конца предыдущего месяца стоял большой палаточный лагерь, тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, а в Брюсселе полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих в черной одежде.

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