Rząd Włoch oświadczył, że skieruje 500 wojskowych do pracy wraz z policją w Mediolanie do końca 2026 roku. Dzieje się to na tle ogólnokrajowych strajków i demonstracji przeciwko wysokim kosztom życia oraz znacznym wydatkom wojskowym, informuje NBC News.

Strajki i blokady portów

W piątek tysiące ludzi przygotowywały się do wyjścia na ulice Rzymu, Mediolanu i innych włoskich miast. Związek zawodowy Unione Sindacale di Base oraz inne związki wezwały pracowników sektora publicznego i prywatnego do przyłączenia się do strajku i protestów.

Duże demonstracje były oczekiwane w Rzymie i innych miastach. Protestujący planowali również blokować porty w Genui, Livorno, Trieście i innych miastach.

Na południu Włoch rolnicy i kierowcy ciężarówek blokowali autostrady i porty, protestując przeciwko wysokim cenom paliw. Według NBC News ceny wzrosły po wojnie w Iranie.

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Poprzednie starcia

W poprzednich tygodniach część protestów we Włoszech przerodziła się w przemoc. Wcześniej w tym miesiącu grupy zamaskowanych osób plądrowały sklepy w Mediolanie i innych miejscach oraz rzucały przedmiotami w policję, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Uczestnicy protestów wtargnęli również do rzymskiego Koloseum. Premier Giorgia Meloni oświadczyła, że szanuje pokojowych demonstrantów, jednak jej rząd zaostrzył kary za zamieszki, w tym wprowadził odpowiedzialność finansową rodziców, których dzieci uczestniczą w wandalizmie i grabieżach.

Po przedstawieniu zmian legislacyjnych Meloni powiedziała, że wandalizm i kradzieże są przestępstwami, a nie protestem. NBC News pisze, że włoskie akcje wydają się częściowo inspirowane protestami we Francji, gdzie studenckie wystąpienia dotyczące stanu edukacji przerodziły się w szersze demonstracje w sprawie kosztów życia i zabezpieczenia społecznego.

Protesty odbywały się także w innych krajach Europy: na placu w stolicy Hiszpanii od końca poprzedniego miesiąca stało duże miasteczko namiotowe, tysiące ludzi wyszły na ulice Lizbony, a w Brukseli policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko protestującym ubranym na czarno.

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