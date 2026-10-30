意大利政府表示，将在2026年底前派遣500名军人与米兰警方共同执勤。这一举措正值全国范围内针对高生活成本和大额军事开支的罢工与示威活动持续之际，NBC新闻报道。

罢工与港口封锁

周五，数千人正准备走上罗马、米兰和其他意大利城市的街头。工会Unione Sindacale di Base及其他工会呼吁公共和私营部门员工加入罢工和抗议活动。

预计罗马和其他城市将举行大规模示威。抗议者还计划封锁热那亚、里窝那、的里雅斯特及其他城市的港口。

在意大利南部，农民和卡车司机封锁了公路和港口，抗议高昂的燃油价格。NBC新闻称，价格在伊朗战争后上涨。

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此前的冲突

在此前几周，意大利的一些抗议活动演变为暴力事件。本月早些时候，一些蒙面人员在米兰及其他地点抢劫商店，并向警方投掷物品；警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。

抗议参与者还闯入了罗马斗兽场。总理焦尔吉娅·梅洛尼表示，她尊重和平示威者，但其政府加重了对骚乱的处罚，包括规定父母要对其子女参与破坏公物和抢劫承担经济责任。

梅洛尼在介绍立法修正案后表示，破坏公物和盗窃是犯罪，而不是抗议。NBC新闻写道，意大利的行动似乎部分受到法国抗议活动的启发；法国学生因教育状况发起的示威已演变为围绕生活成本和社会保障的更广泛抗议。

其他欧洲国家也发生了抗议：自上月底以来，西班牙首都的一处广场上一直设有大型帐篷营地，数千人走上里斯本街头，而在布鲁塞尔，警方对身穿黑衣的抗议者使用了催泪瓦斯和高压水炮。

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