W USA 43% wyborców uważa, że ich własny przedstawiciel w Izbie Reprezentantów zasługuje na ponowny wybór. Jest to najniższy wynik w badaniach Gallupa prowadzonych od 1994 roku, podaje The Hill.

Jeszcze mniej respondentów — 15% — stwierdziło, że na ponowny wybór zasługuje większość urzędujących członków Kongresu USA. Gallup odnotował również rekordowo niski poziom tego wskaźnika. Sondaż opublikowano mniej niż tydzień przed wyborami połówkowymi w USA.

Wyniki według przynależności partyjnej

Wśród wyborców republikańskich 51% uważa, że ich własny przedstawiciel zasługuje na kolejną kadencję. Pogląd ten podziela 45% demokratów i 36% niezależnych wyborców.

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W kwestii ponownego wyboru większości członków Kongresu różnica między grupami jest większa: poparło to 29% republikanów, 11% demokratów i 9% niezależnych. Gallup podkreślił, że badanie nie ustalało, czy konkretnego respondenta w Izbie Reprezentantów reprezentuje republikanin czy demokrata. W związku z tym wyniki nie pozwalają określić, przedstawiciele której partii spotykają się z większym sprzeciwem wyborców.

Poparcie dla pracy Kongresu

Pracę 119. Kongresu USA aprobuje 14% Amerykanów. Według Gallupa jest to najniższy poziom poparcia w przededniu wyborów połówkowych w serii obserwacji prowadzonej od 1974 roku. Jednocześnie najniższy wynik w całym okresie pomiarów wyniósł 9% w 2013 roku.

Pracę Kongresu pozytywnie ocenia 29% republikanów i 4% demokratów. Sondaż przeprowadzono telefonicznie od 1 do 19 października na losowej próbie 1200 dorosłych Amerykanów, w tym 1057 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi około 4 punkty procentowe przy poziomie ufności 94%.

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