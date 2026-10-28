美国仅43%选民支持连任本选区国会议员——The Hill

在美国，43%的选民认为，他们自己在众议院的代表值得连任。据《国会山报》报道，这是盖洛普自1994年开始统计以来的最低水平。

更少的受访者——15%——表示，大多数现任美国国会议员值得连任。盖洛普也记录到该指标的历史最低水平。这项民调在美国中期选举前不到一周发布。

按党派归属划分的结果

在共和党选民中，51%认为他们自己的代表值得获得新任期。45%的民主党人和36%的独立选民持有这一观点。

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对于多数国会议员连任，不同群体之间的差距更大：29%的共和党人、11%的民主党人和9%的独立选民表示支持。盖洛普强调，该研究并未确定具体受访者在众议院中由共和党人还是民主党人代表。因此，结果无法确定哪个政党的代表面临更多选民反对。

对国会工作的认可度

14%的美国人认可第119届美国国会的工作。根据盖洛普的数据，这是自1974年以来的观测系列中，中期选举前夕最低的认可度。与此同时，整个统计期间的最低值是2013年的9%。

29%的共和党人和4%的民主党人对国会工作给予积极评价。该调查于10月1日至19日通过电话进行，受访者为1,200名随机抽取的美国成年人，其中包括1,057名登记选民。在94%的置信水平下，误差幅度约为4个百分点。

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