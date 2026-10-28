Amerykańska piosenkarka Billie Eilish i jej brat, muzyk i producent Finneas, zaprezentowali wspólną kolekcję biżuterii, stworzoną we współpracy z luksusową marką jubilerską John Hardy. Kolekcja składa się z dwóch linii, z których każda odzwierciedla indywidualny styl jednego z muzyków. Do wykonania biżuterii wykorzystano srebro pochodzące z recyklingu.

Pierwsza linia, zatytułowana „Wildflower”, jest inspirowana utworem o tym samym tytule autorstwa Ailish z albumu „Hit Me Hard and Soft”, który ukazał się w 2024 roku. Składa się z delikatnej srebrnej biżuterii z motywami kwiatowymi i diamentowymi wstawkami.

Druga linia, „Screwball”, charakteryzuje się bardziej masywnym wzornictwem. Znajdują się w niej srebrne łańcuszki, bransoletki i pierścionki z geometrycznymi i trójwymiarowymi elementami.

„Biżuteria zawsze była niezwykle ważną częścią mojej ekspresji. Odzwierciedla ona pewien okres w życiu człowieka” – zauważyła Billie Eilish.

To nie pierwsza współpraca muzyków z Johnem Hardym. W zeszłym roku rodzeństwo zostało pierwszymi gwiazdorskimi ambasadorami marki. Tym razem jednak bezpośrednio zaangażowali się w projektowanie biżuterii.

Wraz z zespołami projektowymi John Hardy w Nowym Jorku i na Bali Ailish i Finneas pracowali nad kształtami, proporcjami, materiałami i wykończeniem produktów. Proces ten odbywał się pod kierownictwem dyrektora kreatywnego marki, Reeda Krakoffa.

Wszystkie biżuterie są wykonywane ręcznie ze srebra próby 925, z czego ponad 99% pochodzi z surowców pochodzących z recyklingu. W niektórych produktach wykorzystano diamenty wyhodowane w laboratorium. Takie podejście jest zgodne z zasadami odpowiedzialności ekologicznej, których przestrzegają muzycy.

Ceny biżuterii z tej kolekcji wahają się od 195 do 2400 dolarów.

W szczególności w linii „Wildflower” znalazły się: srebrny naszyjnik z diamentem o masie 0,1 karata za 695 dolarów, zestaw trzech pierścionków za 550 dolarów oraz kolczyki w kształcie kwiatów za 195 dolarów. W ofercie znajduje się również bransoletka z diamentowymi wstawkami za 325 dolarów oraz długie kolczyki z łańcuszkami za 395 dolarów.

Linia „Screwball” obejmuje masywne srebrne naszyjniki za 1150 i 2400 dolarów, bransoletki w cenie od 695 do 1250 dolarów, a także otwarty pierścionek za 295 dolarów.

Biżuterię ze wspólnej kolekcji Billie Eilish, Finneas i Johna Hardy'ego można już kupić na stronie internetowej marki oraz w wybranych sklepach.

Źródło: Variety

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