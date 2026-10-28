Билли Айлиш вместе с братом представили коллекцию украшений из переработанного серебра

Американская певица Билли Айлиш и её брат, музыкант и продюсер Финнеас, представили совместную коллекцию украшений, созданную в сотрудничестве с люксовым ювелирным брендом John Hardy. Коллекция состоит из двух линеек, каждая из которых отражает индивидуальный стиль одного из музыкантов. Для изготовления украшений использовано переработанное серебро.

Первая линейка под названием «Wildflower» вдохновлена одноименной песней Айлиш из альбома «Hit Me Hard and Soft», вышедшего в 2024 году. Она состоит из изящных серебряных украшений с цветочными мотивами и бриллиантовыми вставками.

Вторая линейка, «Screwball», отличается более массивным дизайном. В неё вошли серебряные цепочки, браслеты и кольца с геометрическими и объёмными элементами.

«Украшения всегда были чрезвычайно важной частью моего самовыражения. Они отражают определенный период жизни человека», — отметила Билли Айлиш.

Это не первое сотрудничество музыкантов с John Hardy. В прошлом году брат и сестра стали первыми звездными амбассадорами бренда. Однако на этот раз они непосредственно участвовали в разработке украшений.

Вместе с дизайнерскими командами John Hardy в Нью-Йорке и на Бали Айлиш и Финнеас работали над формами, пропорциями, материалами и отделкой изделий. Процесс проходил под руководством креативного директора бренда Рида Кракоффа.

Все украшения изготавливаются вручную из стерлингового серебра, более 99% которого получено из переработанного сырья. В отдельных изделиях использованы лабораторно выращенные бриллианты. Такой подход соответствует принципам экологической ответственности, которых придерживаются музыканты.

Стоимость украшений в коллекции составляет от 195 до 2400 долларов.

В частности, в линейку «Wildflower» вошли серебряное колье с бриллиантом весом 0,1 карата за 695 долларов, набор из трёх колец за 550 долларов и серьги в форме цветов за 195 долларов. Также представлены браслет с бриллиантовыми вставками стоимостью 325 долларов и длинные серьги с цепочками за 395 долларов.

Линейка «Screwball» включает массивные серебряные колье по цене 1150 и 2400 долларов, браслеты стоимостью от 695 до 1250 долларов, а также кольцо без замка за 295 долларов.

Украшения из совместной коллекции Билли Айлиш, Финнеаса и John Hardy уже можно приобрести на сайте бренда и в отдельных магазинах.

Источник: Variety

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