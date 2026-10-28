Біллі Айліш разом із братом представили колекцію прикрас із переробленого срібла

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Американська співачка Біллі Айліш та її брат, музикант і продюсер Фіннеас, презентували спільну колекцію прикрас, створену разом із люксовим ювелірним брендом John Hardy. Колекція складається з двох лінійок, кожна з яких передає індивідуальний стиль одного з музикантів. Для виготовлення прикрас використали перероблене срібло.

Перша лінійка під назвою “Wildflower” натхненна однойменною піснею Айліш з альбому “Hit Me Hard and Soft”, який вийшов у 2024 році. Вона складається з витончених срібних прикрас із квітковими мотивами та діамантовими вставками.

Друга лінійка, “Screwball”, має більш масивний дизайн. До неї увійшли срібні ланцюги, браслети та каблучки з геометричними й об’ємними елементами.

“Прикраси завжди були надзвичайно важливою частиною мого самовираження. Вони відображають певний період життя людини”, – зазначила Біллі Айліш.

Це не перша співпраця музикантів із John Hardy. Минулого року брат і сестра стали першими зірковими амбасадорами бренду. Однак цього разу вони безпосередньо долучилися до розробки прикрас.

Разом із дизайнерськими командами John Hardy у Нью-Йорку та на Балі Айліш і Фіннеас працювали над формами, пропорціями, матеріалами й оздобленням виробів. Процес відбувався під керівництвом креативного голови бренду Ріда Кракоффа.

Усі прикраси виготовляють вручну зі стерлінгового срібла, понад 99% якого отримано з переробленої сировини. В окремих виробах використали діаманти, вирощені в лабораторії. Такий підхід відповідає принципам екологічної відповідальності, яких дотримуються музиканти.

Вартість прикрас у колекції становить від 195 до 2400 доларів.

Зокрема, до лінійки “Wildflower” увійшли срібне кольє з діамантом вагою 0,1 карата за 695 доларів, набір із трьох каблучок за 550 доларів і сережки у формі квітів за 195 доларів. Також представлені браслет із діамантовими вставками вартістю 325 доларів та довгі сережки з ланцюжками за 395 доларів.

Лінійка “Screwball” включає масивні срібні кольє за 1150 та 2400 доларів, браслети вартістю від 695 до 1250 доларів, а також незамкнену каблучку за 295 доларів.

Прикраси зі спільної колекції Біллі Айліш, Фіннеаса та John Hardy вже можна придбати на сайті бренду й в окремих магазинах.

Джерело: Variety

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