比莉·艾利什与哥哥共同推出了一系列由回收银制成的首饰系列

美国歌手比莉·艾利什及其兄长——音乐人兼制作人芬内斯，携手奢华珠宝品牌John Hardy共同推出了联名珠宝系列。 该系列由两条产品线组成，每条产品线都体现了其中一位音乐人的独特风格。首饰的制作采用了再生银。

第一条系列名为“Wildflower”，灵感源自艾利什2024年发行的专辑《Hit Me Hard and Soft》中同名歌曲。 该系列由精致的银饰组成，饰有花卉图案并镶嵌钻石。

第二条系列“Screwball”的设计则更为厚重。该系列包含带有几何和立体元素的银链、手链和戒指。

“珠宝一直是我自我表达中极其重要的一部分。它们反映了人生中的某个特定阶段，”比莉·艾利什表示。

这并非这对兄妹首次与John Hardy合作。去年，他们成为了该品牌的首批明星大使。不过，此次他们直接参与了珠宝的设计工作。

艾利什和芬尼阿斯与John Hardy位于纽约和巴厘岛的设计团队通力合作，共同探讨了首饰的造型、比例、材质及工艺细节。整个创作过程由品牌创意总监里德·克拉科夫（Reed Krakoff）亲自指导。

所有珠宝均采用纯银手工制作，其中超过99%的纯银原料来自回收再利用。 部分作品采用了实验室培育钻石。这种做法符合两位音乐人所秉持的环保责任原则。

该系列首饰的价格区间为195至2400美元。

其中，“Wildflower”系列包含一条镶嵌0.1克拉钻石的银质项链（售价695美元）、一套三枚戒指（售价550美元）以及花朵造型的耳环（售价195美元）。 此外，还推出了售价325美元的镶钻手链和售价395美元的链式长耳环。

“Screwball”系列包括售价1150美元和2400美元的粗犷银质项链、售价695至1250美元的手链，以及一款售价295美元的开口戒指。

比莉·艾利什、芬内斯与约翰·哈迪联名系列的首饰现已在品牌官网及部分门店发售。

来源：《Variety》

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