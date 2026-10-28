3 listopada w USA odbędą się wybory uzupełniające. Obywatele wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, przedstawicieli na 35 miejsc w Senacie oraz gubernatorów w 36 stanach. Głosowanie nie wyłoni prezydenta, jednak jego wyniki wpłyną na układ sił w Kongresie i możliwości prezydenta Donalda Trumpa w zakresie prowadzenia swojej polityki, informuje Deutsche Welle.

Jakie stanowiska będą obsadzane

Członkowie Izby Reprezentantów są wybierani na dwuletnią kadencję w okręgach rozdzielonych między stany zgodnie z liczbą ludności. Senat liczy 100 miejsc — po dwa z każdego stanu. Senatorowie są wybierani na sześć lat, a co dwa lata pod głosowanie trafia około jedna trzecia składu izby wyższej. Tym razem senator nie będzie wybierany w każdym stanie.

W większości stanów gubernatorzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Na poziomie stanowym podejmowane są decyzje dotyczące między innymi przepisów aborcyjnych, edukacji i procedur wyborczych.

Układ sił w Kongresie

Obecnie Partia Republikańska, do której należy Trump, ma niewielką większość w obu izbach Kongresu. W Izbie Reprezentantów republikanie mają 218 miejsc, demokraci — 214, jeszcze jeden niezależny członek zazwyczaj głosuje razem z republikanami, a dwa miejsca są wakujące.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Senacie jest 53 republikanów, 45 demokratów i dwóch niezależnych senatorów, którzy zwykle popierają demokratów. Jeśli głosy rozłożą się po równo — 50 do 50 — decydujący będzie głos wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Kluczowe wyścigi

Demokraci potrzebują zdobyć jeszcze cztery miejsca, aby uzyskać większość w Izbie Reprezentantów. Deutsche Welle wymienia wśród okręgów o niepewnym wyniku okręgi w Iowa, Wirginii i Montanie.

W Senacie demokraci również potrzebują czterech dodatkowych miejsc do uzyskania większości. W Teksasie, według sondaży, demokrata James Talarico ma taki sam poziom poparcia jak republikanin Ken Paxton. W wyborach gubernatora Georgii demokratka Keisha Lance Bottoms rywalizuje z republikaninem Rickiem Jacksonem, a ostatnie sondaże wskazują na wyrównane pozycje kandydatów.

Czytaj nas na