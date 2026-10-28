Unia Europejska nie wznowi dostaw rosyjskiego gazu rurociągiem „Północny Strumień” po zakończeniu wojny na Ukrainie, ponieważ rezygnacja z surowców energetycznych z Rosji jest zapisana w prawodawstwie UE i ma charakter nieodwracalny. Oświadczyły to 28 października rzeczniczki Komisji Europejskiej Paula Pinho i Anna-Kaisa Itkonen podczas briefingu w Brukseli.

W Komisji Europejskiej skomentowano pogłoski o ewentualnych rozmowach między USA a Rosją dotyczących wznowienia eksploatacji „Północnego Strumienia” po zawarciu porozumienia pokojowego.

Według Pauli Piño Unia Europejska wyciągnęła wnioski z doświadczenia związanego z zależnością od rosyjskich zasobów kopalnych, które Moskwa wykorzystuje jako broń. Rzeczniczka ds. energii Anna-Kaisa Itkonen podkreśliła, że ramy prawne UE przewidują całkowite, stopniowe zaprzestanie importu rosyjskiego gazu, w szczególności skroplonego (LNG), do końca 2027 roku, a te ograniczenia prawne będą obowiązywać niezależnie od reżimu sankcji czy ewentualnych porozumień pokojowych.

Źródło: Komisja Europejska/

Według informacji podanych przez gazetę „Le Monde”, podczas rozmów w Norwegii przedstawiciel Trumpa, Steve Witkoff, zaproponował tak zwany „regionalny plan dobrobytu”. Miał on rzekomo przewidywać pełne wznowienie tranzytu rosyjskiego gazu i ropy do Europy przez terytorium Ukrainy. W zamian Kijów miałby otrzymywać dywidendy z tytułu takiego tranzytu. Jak twierdzi rozmówca gazety, Witkoff przedstawił tę propozycję jako korzystną dla obu stron.

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