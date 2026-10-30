W Polsce mężczyzna zaatakował nożem dwóch Ukraińców z powodu ich narodowości

W Polsce policja zatrzymała 30-letniego obywatela tego kraju, podejrzanego o napad z nożem na dwóch Ukraińców w autobusie. Według wstępnych danych przyczyną agresji była nienawiść na tle narodowościowym.

Mężczyzna zranił nożem dwóch Ukraińców, po czym opuścił miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali go pod zarzutem popełnienia napadu. W przypadku udowodnienia winy grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Jak podano w komunikacie, do zdarzenia doszło na początku października. Polak zaatakował dwóch Ukraińców w autobusie miejskim w Warszawie. Mężczyzna zaatakował ich nożem i zadał im liczne rany cięte, po czym uciekł. Poszkodowani odnieśli obrażenia i zostali hospitalizowani.

Funkcjonariusze policji namierzyli napastnika, którym okazał się 30-letni obywatel Polski. Ukrywał się on na terenie lasu w warszawskiej dzielnicy Biały, gdzie został zatrzymany. Według informacji policji do ataku doszło z motywów nienawiści narodowej.

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Informację tę podała policja w piątek, 30 października.

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