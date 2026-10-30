В Польше мужчина напал с ножом на двух украинцев из-за их национальности

В Польше полиция задержала 30-летнего гражданина страны, которого подозревают в нападении с ножом на двух украинцев в автобусе. По предварительным данным, причиной агрессии стала национальная ненависть.

Мужчина ранил двух украинцев ножом, после чего покинул место происшествия. Правоохранители задержали его по подозрению в совершении нападения. В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в начале октября. Поляк напал на двух украинцев в городском автобусе Варшавы. Мужчина напал на них с ножом и нанес им многочисленные резаные раны, после чего скрылся. Пострадавшие получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранители разыскали нападавшего, им оказался 30-летний гражданин Польши. Он скрывался на территории лесного массива варшавского района Бялены, где его задержали. По информации полиции, нападение произошло по мотивам национальной ненависти.

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Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в полиции.

Трое поляков предстали перед судом за нападение на украинца.

Напомним, что во Вроцлаве поляки жестоко избили 19-летнего украинца за язык.

До этого в польском городе Радом четверо мужчин напали на 20-летнего гражданина Украины после того, как он не смог спеть польские песни.



Во Вроцлаве неизвестные жестоко избили украинскую пару из-за акцента.

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