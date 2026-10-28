Евросоюз не будет возобновлять импорт российского газа после войны — Еврокомиссия

Европейский Союз не возобновит поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток» после окончания войны в Украине, поскольку отказ от энергоносителей из РФ закреплен в законодательстве ЕС и является необратимым. Об этом 28 октября заявили пресс-секретари Еврокомиссии Паула Пиньо и Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

В Еврокомиссии прокомментировали слухи о возможных переговорах между США и РФ относительно возобновления эксплуатации «Северного потока» после заключения мирного соглашения.

По словам Паулы Пиньо, Евросоюз усвоил урок о цене зависимости от российских ископаемых ресурсов, которые Москва использует в качестве оружия. Пресс-секретарь по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен подчеркнула, что нормативная база ЕС предусматривает полное поэтапное прекращение импорта российского газа, в частности сжиженного (СПГ), к концу 2027 года, и эти законодательные ограничения будут действовать независимо от санкционного режима или возможных мирных соглашений.

Источник: Еврокомиссия/

По информации издания Le Monde, во время переговоров в Норвегии представитель Трампа Стив Виткофф предложил так называемый «региональный план процветания». Он якобы предусматривал полное возобновление транзита российского газа и нефти в Европу через территорию Украины. Взамен Киев должен был бы получать дивиденды от такого транзита. Как утверждает собеседник издания, Виткофф представил это предложение как выгодное для обеих сторон.

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