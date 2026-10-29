Апелляционный суд Бухареста продлил на 30 дней досудебное содержание под стражей румынского ультраправого политика Кэлина Джорджеску, которого расследуют по делу о предполагаемом мошенничестве на 1,1 млн евро. Об этом сообщает Al Jazeera.

Решение апелляционного суда

Суд отменил решение нижестоящей инстанции от 13 октября, которым постановлялось перевести Джорджеску из-под стражи под домашний арест на 30 дней на время расследования. После решения апелляционной инстанции политик останется под стражей как минимум до 27 ноября.

По данным прокуратуры, Джорджеску и еще двое подозреваемых убедили румынского бизнесмена передать им 1,1 млн евро. Следствие утверждает, что они заверяли предпринимателя в возможности получить кредитную линию объемом до 15 млн евро в зарубежном финансовом учреждении. Джорджеску отрицает любые нарушения и называет расследование политически мотивированным.

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В среду сотни сторонников политика протестовали против расследования. По сообщениям СМИ, отдельные группы вошли в здание суда в Бухаресте, требуя освобождения Джорджеску.

Контекст президентских выборов

Джорджеску набрал больше всего голосов в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Результаты голосования и второй тур были отменены после обвинений во вмешательстве Российской Федерации — государства-агрессора. Москва отрицала вмешательство в выборы.

Позднее Джорджеску не допустили к повторным выборам, победу на которых в мае 2025 года одержал проевропейский центрист Никушор Дан. В другом деле прокуратура обвиняет Джорджеску в подстрекательстве к насилию после отмены голосования, распространении ложной информации, попытке подорвать национальную безопасность и пропаганде фашистских лидеров 1930-х годов.

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