据半岛电视台报道，布加勒斯特上诉法院将罗马尼亚极右翼政治人物克林·乔治斯库的审前羁押延长30天。他因涉嫌110万欧元诈骗案而受到调查。

上诉法院的裁决

法院推翻了下级法院10月13日作出的裁决。该裁决规定，在调查期间将乔治斯库由羁押转为30天的居家监禁。上诉法院作出裁决后，这名政治人物将至少被羁押至11月27日。

检方称，乔治斯库及另外两名嫌疑人说服一名罗马尼亚商人向他们交付110万欧元。调查人员称，他们向该企业家保证，可以从一家外国金融机构获得最高1500万欧元的信贷额度。乔治斯库否认存在任何不当行为，并称该调查具有政治动机。

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周三，数百名该政治人物的支持者抗议这项调查。据媒体报道，个别团体进入了布加勒斯特的法院大楼，要求释放乔治斯库。

总统选举背景

乔治斯库在2024年11月举行的罗马尼亚总统选举第一轮中获得最多选票。在俄罗斯联邦——侵略国——被指控干预后，投票结果和第二轮投票被取消。莫斯科否认干预选举。

随后，乔治斯库被禁止参加重新举行的选举，亲欧洲的中间派尼库绍尔·丹于2025年5月赢得该选举。在另一起案件中，检方指控乔治斯库在投票被取消后煽动暴力、传播虚假信息、企图破坏国家安全，以及宣扬20世纪30年代的法西斯领导人。

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