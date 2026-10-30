Papież Leon XIV złożył wniosek o otrzymanie karty do głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach w USA. Wniosek wpłynął 3 października do biura hrabstwa Will w stanie Illinois, informuje Interia.

Wniosek z Watykanu

Według publikacji informację o wniosku potwierdziła Kim Flodhammer, przedstawicielka biura hrabstwa Will. W rejestrze wyborców papież figuruje pod swoim cywilnym imieniem i nazwiskiem — Robert Francis Prevost. Jako adres zamieszkania wskazano dom jego brata Johna w New Lenox w stanie Illinois.

Leon XIV stoi na czele Kościoła katolickiego od maja 2025 roku. Uzyskał obywatelstwo Watykanu, ale nie zrzekł się obywatelstwa USA. Interia zaznacza, że nie ma prawnych przeszkód dla udziału papieża w głosowaniu. Jednocześnie nie wiadomo, czy wysłał on wypełnioną kartę do głosowania.

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Wybory do Kongresu

3 listopada w USA odbędą się wybory do Kongresu: wybrany zostanie pełny skład Izby Reprezentantów, około jedna trzecia Senatu, a także przedstawiciele władz stanowych.

Jeśli Leon XIV zagłosuje, może zostać pierwszym znanym urzędującym papieżem, który wziął udział w wyborach powszechnych w innym państwie. Przed wyborem na papieża Robert Prevost głosował w prawyborach Partii Republikańskiej w 2012, 2014 i 2016 roku, a także w wyborach powszechnych w 2012, 2014, 2018 i 2024 roku.

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