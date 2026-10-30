Папа Лев XIV подав заявку на голосування поштою у США — Interia

Папа Римський Лев XIV подав заявку на отримання бюлетеня для голосування поштою на майбутніх виборах у США. Заява надійшла 3 жовтня до офісу округу Вілл у штаті Іллінойс, повідомляє Interia.

Заявка з Ватикану

За даними видання, інформацію про заявку підтвердила представниця офісу округу Вілл Кім Фладгаммер. У виборчому реєстрі понтифік фігурує під своїм цивільним ім’ям — Роберт Френсіс Превост. Як адресу проживання вказано будинок його брата Джона в Нью-Леноксі, штат Іллінойс.

Лев XIV очолює Католицьку церкву з травня 2025 року. Він набув громадянства Ватикану, але не відмовився від громадянства США. Interia зазначає, що юридичних перешкод для участі понтифіка в голосуванні немає. Водночас невідомо, чи надіслав він заповнений бюлетень.

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Вибори до Конгресу

3 листопада у США відбудуться вибори до Конгресу: обиратимуть увесь склад Палати представників, приблизно третину Сенату, а також представників органів влади штатів.

Якщо Лев XIV проголосує, він може стати першим відомим чинним папою, який узяв участь у загальних виборах іншої держави. До обрання понтифіком Роберт Превост голосував на праймеріз Республіканської партії у 2012, 2014 та 2016 роках, а також на загальних виборах у 2012, 2014, 2018 і 2024 роках.

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