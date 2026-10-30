Папа Римский Лев XIV подал заявление на получение бюллетеня для голосования по почте на предстоящих выборах в США. Заявление поступило 3 октября в офис округа Уилл в штате Иллинойс, сообщает Interia.

Заявление из Ватикана

По данным издания, информацию о заявлении подтвердила представительница офиса округа Уилл Ким Флодхаммер. В избирательном реестре понтифик указан под своим гражданским именем — Роберт Фрэнсис Превост. В качестве адреса проживания указан дом его брата Джона в Нью-Леноксе, штат Иллинойс.

Лев XIV возглавляет Католическую церковь с мая 2025 года. Он получил гражданство Ватикана, но не отказался от гражданства США. Interia отмечает, что юридических препятствий для участия понтифика в голосовании нет. В то же время неизвестно, отправил ли он заполненный бюллетень.

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Выборы в Конгресс

3 ноября в США состоятся выборы в Конгресс: будут избраны весь состав Палаты представителей, примерно треть Сената, а также представители органов власти штатов.

Если Лев XIV проголосует, он может стать первым известным действующим папой, принявшим участие во всеобщих выборах в другом государстве. До избрания понтификом Роберт Превост голосовал на праймериз Республиканской партии в 2012, 2014 и 2016 годах, а также на всеобщих выборах в 2012, 2014, 2018 и 2024 годах.

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