У США знайшли першого відомого динозавра, що харчувався плодами — The Express Tribune

У штатах Монтана та Північна Дакота у США палеонтологи знайшли рештки динозавра Infernogallus jamesi, який, за висновками дослідників, є першим відомим динозавром зі спеціалізацією на живленні плодами. Тварина жила близько 66 млн років тому наприкінці крейдяного періоду. Про дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, повідомляє The Express Tribune.

Дзьоб для м’якої їжі

Infernogallus jamesi був беззубим тероподом завдовжки приблизно 1,5 метра та масою близько 11,3 кг. Вчені описали його як тварину з папугоподібною головою і дзьобом, пристосованим до розминання та подрібнення м’якої рослинної їжі, зокрема плодів.

На плодоїдний раціон, за словами провідного автора дослідження, палеонтолога Університету Стоні-Брук Грега Фанстона, вказують три особливості: будова щелепних м’язів для рухів уперед-назад, рухомий суглоб, що дозволяв щелепі зміщуватися вперед, а також борозни й гребені на дзьобі. Подібні риси окремо трапляються у сучасних птахів і черепах, які їдять м’яку їжу, але не в однієї сучасної тварини одночасно.

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Мешканець формації Гелл-Крік

Назва роду Infernogallus означає «пекельна курка». Вона відсилає до птахоподібного вигляду динозавра та формації Гелл-Крік, де виявили його скам’янілості. Ця геологічна формація простягається територіями Монтани, Північної та Південної Дакоти, а також Вайомінгу.

Динозавр жив у субтропічній прибережній заплаві разом із тиранозаврами, трицератопсами та анкілозаврами. Викопні рештки включають майже повний скелет, а також окремі кістки щелепи й піднебіння. Пір’я на них не збереглося, однак дослідники вважають, що тварина була ним вкрита, зважаючи на скам’янілості її близьких родичів.

Науковці зазначили, що поява квіткових рослин у крейдяному періоді створила нове джерело їжі для тварин. Плодоїдні тварини також можуть поширювати насіння, однак автори роботи наголосили, що для впевненого висновку про роль каенагнатидів у поширенні великого насіння потрібні додаткові докази.

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