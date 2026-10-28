Po dużej katastrofie kolejowej w Hiszpanii dwóch obywateli Włoch uznaje się za zaginionych. Łącznie w zdarzeniu uczestniczyło siedmiu Włochów. Poinformowała o tym ANSA English, powołując się na włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Informacje o pasażerach

Według resortu czterech obywateli Włoch jest w dobrym stanie. Kolejny Włoch został hospitalizowany, jednak jego życiu nic nie zagraża. Dane opierają się na liście pasażerów pociągu Iryo oraz wstępnych informacjach dotyczących pociągu operatora Renfe.

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Włoscy dyplomaci zwracają się do odpowiednich organów, aby uzyskać pełną listę pasażerów pociągu Renfe i sprawdzić, czy znajdowali się w nim inni obywatele Włoch. Oczekuje się, że władze będą aktualizować listy pasażerów w ciągu nocy.

Pomoc konsularna

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje działania z ambasadą i konsulatem generalnym w Madrycie. Na prośbę ministra spraw zagranicznych Antonio Tajaniego pracownicy konsulatu generalnego będą nadal odwiedzać lokalne szpitale i ośrodki przyjęć dla ocalałych, aby zebrać dodatkowe informacje i udzielić pomocy.

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