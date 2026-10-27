美国总统唐纳德·特朗普正在得州举行两场竞选集会——分别在科珀斯克里斯蒂和拉伯克——支持共和党联邦参议员候选人肯·帕克斯顿。正如澳大利亚广播公司新闻报道，此次行程距离美国中期选举还有一周。

针对石油和天然气行业的计划

在此次行程期间，特朗普预计将宣布一项计划，放宽针对石油和天然气生产商的甲烷排放规定。总统计划将其描述为其政府降低汽油价格工作的一部分。

本月早些时候，特朗普签署了一项行政命令，允许原本供非道路机械使用的免税红色柴油燃料在公共道路上使用。他在其中一场集会上表示，自己不确定这究竟意味着什么。

民主党的担忧

民主党希望，其候选人詹姆斯·塔拉里科将成为三十多年来首位从得州当选联邦参议员的该党成员。澳大利亚广播公司新闻提及的民调显示，他以微弱优势领先帕克斯顿。

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与此同时，据《华盛顿太阳报》报道，一些党内人士担心，塔拉里科的竞选活动未能充分动员黑人选民。得州众议院议员乔兰达·琼斯对该报表示，关键问题不是该候选人在这一选民群体中的支持度，而是他们的投票率。

为可能的干预做准备

《纽约时报》报道，美国州和地方选举官员也在为可能干预投票的企图做准备。他们考虑的情景包括美国移民与海关执法局的突击行动、联邦观察员越权以及选票被盗。

这些担忧与特朗普可能质疑中期选举结果的可能性有关。总统仍在错误地声称自己赢得了2020年总统选举。

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