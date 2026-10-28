Sąd Najwyższy USA odmówił interwencji w sprawie przywrócenia procedury administracyjnego zamykania spraw imigracyjnych, która pozwalała sędziom tymczasowo wstrzymywać niektóre postępowania deportacyjne. Decyzja utrzymuje w mocy ogólnokrajową blokadę tego mechanizmu, informuje Interia.

Co przewidywała procedura

Administracyjne zamknięcie sprawy pozwalało sędziom imigracyjnym tymczasowo wycofać postępowanie z rozpatrywania. Stosowano je w szczególności, gdy dana osoba oczekiwała na decyzję w sprawie wniosku wizowego lub odwołania. Mechanizm ten dawał migrantom czas na uregulowanie statusu pobytu, a sądom możliwość skupienia się na sprawach wymagających pilnej decyzji.

Zasady wprowadzono w 2024 roku za prezydentury Joego Bidena, aby ułatwić pracę przeciążonym sądom imigracyjnym. Po powrocie Donalda Trumpa do władzy w 2025 roku jego administracja zakwestionowała to podejście. Teksas wniósł pozew, twierdząc, że praktyka administracyjnego zamykania spraw pozwala migrantom bez uregulowanego statusu pozostawać w USA przez nieokreślony czas.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odwołanie miast i organizacji

Administracja Trumpa i władze Teksasu zawarły porozumienie w sądzie federalnym, po czym stosowanie procedury zostało zablokowane w całym kraju. Miasta Baltimore w stanie Maryland, Columbus w stanie Ohio i New Haven w stanie Connecticut wraz z organizacją pomocową Centro Legal de la Raza próbowały przystąpić do postępowania, aby bronić tych zasad. Po odmowie sądu złożyły odwołanie do Sądu Najwyższego.

Reprezentowała je organizacja Democracy Forward, która twierdziła, że porozumienie między administracją federalną a Teksasem pozwoliło na długotrwałe zablokowanie zasad bez zwykłej procedury ich uchwalenia. Departament Sprawiedliwości USA utrzymywał, że wnioskodawcy nie mają odpowiednich podstaw prawnych do zakwestionowania porozumienia i nie wykazali bezpośredniej oraz natychmiastowej szkody prawnej.

Według przytoczonych danych rządu USA z procedury administracyjnego zamykania postępowań skorzystało około 360 tys. imigrantów w latach 1990–2026. Decyzja Sądu Najwyższego nie oznacza automatycznej deportacji wszystkich osób, których dotyczyła, jednak może zwiększyć ryzyko wydalenia dla tych, którzy oczekiwali na decyzje w innych sprawach imigracyjnych.

Czytaj nas na