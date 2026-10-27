Федеральное большое жюри в Вашингтоне, США, отклонило запрос Министерства юстиции США о предъявлении обвинения бывшей сотруднице Белого дома Кэссиди Хатчинсон. Об этом 27 октября сообщило CNBC со ссылкой на The Washington Post.

Запрос Министерства юстиции

По данным The Washington Post, запрос касался показаний Хатчинсон в Конгрессе о поведении Дональда Трампа во время нападения толпы на Капитолий 6 января 2021 года. Двое собеседников, говоривших с изданием на условиях анонимности, подтвердили, что именно Хатчинсон была целью предложенного обвинения.

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Показания Хатчинсон

Хатчинсон работала помощницей бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза в администрации Трампа. 28 июня 2022 года она дала показания на открытом слушании специального комитета Палаты представителей США, расследовавшего нападение на Капитолий 6 января.

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