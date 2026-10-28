Делегация Народно-освободительной армии Китая провела стратегические оборонные консультации во Франции и Германии. Визиты состоялись с 21 по 28 октября, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства обороны КНР.

Темы переговоров

Китайская делегация отдельно обсудила с представителями Франции и Германии двусторонние отношения, контакты между вооруженными силами, международную и региональную ситуацию в сфере безопасности, а также другие вопросы, представляющие общий интерес.

По данным китайского оборонного ведомства, стороны договорились усиливать стратегическую коммуникацию, укреплять взаимное доверие и расширять оборонные обмены и сотрудничество. Париж и Берлин публично не комментировали эти визиты, а Пекин не раскрыл состав своей делегации.

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Торговая напряженность

Консультации прошли на фоне усиления торговой напряженности между Пекином и Европой. В начале октября Франция и Германия совместно подписали предложение о новом торговом механизме, предусматривающем ограничение доступа на рынок Европейского Союза для стран, вызывающих рыночные искажения. Эту меру широко рассматривали как направленную против Китая.

В ответ Министерство коммерции КНР призвало Париж и Берлин не поощрять ЕС к применению протекционистских инструментов. Нынешняя поездка стала первым с 2023 года визитом в Европу делегации для таких консультаций, когда китайские представители посетили Великобританию и Францию.

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