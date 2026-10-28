Delegacja Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeprowadziła strategiczne konsultacje obronne we Francji i Niemczech. Wizyty odbyły się od 21 do 28 października, informuje South China Morning Post, powołując się na oświadczenie Ministerstwa Obrony ChRL.

Tematy rozmów

Chińska delegacja osobno omówiła z przedstawicielami Francji i Niemiec stosunki dwustronne, kontakty między siłami zbrojnymi, międzynarodową i regionalną sytuację bezpieczeństwa, a także inne kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Według chińskiego resortu obrony strony uzgodniły wzmocnienie komunikacji strategicznej, pogłębianie wzajemnego zaufania oraz rozszerzenie wymian i współpracy obronnej. Paryż i Berlin publicznie nie skomentowały tych wizyt, a Pekin nie ujawnił składu swojej delegacji.

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Napięcia handlowe

Konsultacje odbyły się w tle nasilających się napięć handlowych między Pekinem a Europą. Na początku października Francja i Niemcy wspólnie podpisały propozycję nowego mechanizmu handlowego, który przewiduje ograniczenie dostępu do rynku Unii Europejskiej dla państw powodujących zakłócenia rynku. Środek ten był powszechnie postrzegany jako wymierzony w Chiny.

W odpowiedzi Ministerstwo Handlu ChRL wezwało Paryż i Berlin, by nie zachęcały UE do stosowania instrumentów protekcjonistycznych. Obecna podróż była pierwszą od 2023 roku wizytą w Europie delegacji prowadzącej takie konsultacje, gdy chińscy przedstawiciele odwiedzili Wielką Brytanię i Francję.

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