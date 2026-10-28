28 октября в Софии, Болгария, состоялась встреча министров обороны и начальников генеральных штабов Турции, Болгарии и Румынии. В ней приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба Турции генерал Сельчук Байрактароглу.

Встреча в резиденции Бояна

Как сообщает Anadolu Agency, турецкую делегацию по прибытии в правительственную резиденцию Бояна приветствовали министр обороны Болгарии Димитр Стоянов и начальник обороны страны адмирал Эмил Ефтимов. Агентство ссылается на сообщение Министерства национальной обороны Турции.

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Участники встречи

В совместной фотографии перед началом мероприятия также приняли участие министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря и начальник обороны Румынии генерал Георгица Влад. Вместе с ними на фото были Гюлер, Стоянов, Байрактароглу и Ефтимов.

После фотосессии министры обороны и начальники генеральных штабов трех стран перешли к встрече.

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