28 października w Sofii w Bułgarii odbyło się spotkanie ministrów obrony i szefów sztabów generalnych Turcji, Bułgarii i Rumunii. Wzięli w nim udział minister obrony narodowej Turcji Yaşar Güler oraz szef Sztabu Generalnego Turcji, generał Selçuk Bayraktaroğlu.

Spotkanie w rezydencji Bojana

Jak informuje Anadolu Agency, turecką delegację po przybyciu do rządowej rezydencji Bojana powitali minister obrony Bułgarii Dimityr Stojanow oraz szef obrony kraju, admirał Emil Eftimow. Agencja powołuje się na komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej Turcji.

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Uczestnicy spotkania

We wspólnym zdjęciu przed rozpoczęciem wydarzenia uczestniczyli również minister obrony Rumunii Ștefan-Radu Oprea oraz szef obrony Rumunii, generał Gheorghiță Vlad. Na zdjęciu znaleźli się także Güler, Stojanow, Bayraktaroğlu i Eftimow.

Po sesji zdjęciowej ministrowie obrony i szefowie sztabów generalnych trzech krajów przeszli do spotkania.

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