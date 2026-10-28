W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk nazwał niedopuszczalnymi sankcje USA wobec specjalnej sprawozdawczyni ONZ Franceski Albanese. Powiedział to na konferencji prasowej 28 października, informuje Anadolu Agency.

Według Türka można zgadzać się lub nie zgadzać z niezależnym ekspertem, jednak nie należy nakładać na niego sankcji. Podkreślił, że Albanese została powołana przez Radę Praw Człowieka ONZ jako niezależna ekspertka. Türk oświadczył również, że zdaniem jego biura sankcje wobec Albanese i Międzynarodowego Trybunału Karnego nie są zgodne z prawem międzynarodowym.

Wezwanie do zniesienia sankcji

Wysoki Komisarz wezwał państwa członkowskie do zabiegania o zniesienie takich ograniczeń i wykorzystania w tym celu swoich wpływów. W przyszłym tygodniu planuje wystąpić przed Zgromadzeniem Państw-Stron MTK w Hadze i podkreślić znaczenie sądu dla systemu ochrony praw człowieka oraz zapewnienia odpowiedzialności.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił sankcje wobec Albanese w lipcu 2025 roku. USA wyjaśniały to jej działaniami ukierunkowanymi na aresztowanie obywateli USA i Izraela, w tym zaleceniem dla MTK, aby aresztował premiera Izraela Binjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Galanta za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

Amerykański sąd okręgowy tymczasowo zablokował sankcje, po czym Waszyngton uchylił je w wykonaniu orzeczenia sądu. Później USA przywróciły ograniczenia po zawieszeniu przez sąd apelacyjny decyzji sądu niższej instancji. W czerwcu sąd apelacyjny zezwolił na pozostawienie sankcji w mocy na czas rozpatrywania prawnego zaskarżenia Albanese.

Apel do nowego rządu Izraela

Odpowiadając na pytanie o przesłanie do kolejnego rządu Izraela po wyborach, Türk wezwał, by nie kontynuował kursu prowadzenia wojny, w ramach którego kraj uważa się za stojący ponad prawem międzynarodowym. Oświadczył, że Izrael musi przestrzegać zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka, oraz wyraził nadzieję na istotną zmianę kursu.

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