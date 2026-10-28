在美国纽约，联合国人权事务高级专员福尔克尔·图尔克称，美国针对联合国特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞的制裁不可接受。他在10月28日的新闻发布会上作出这一表态，据阿纳多卢通讯社报道。

图尔克表示，人们可以同意或不同意独立专家的观点，但不应对其实施制裁。他强调，阿尔巴内塞是由联合国人权理事会任命的独立专家。图尔克还表示，在其办公室看来，针对阿尔巴内塞和国际刑事法院的制裁不符合国际法。

呼吁取消制裁

高级专员呼吁成员国争取取消此类限制，并利用自身影响力实现这一目标。下周，他计划在海牙向国际刑事法院缔约国大会发表讲话，并强调该法院对人权保护体系和确保问责的重要性。

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美国国务卿马尔科·鲁比奥于2025年7月宣布对阿尔巴内塞实施制裁。美国解释称，这是因为她采取了旨在逮捕美国和以色列公民的行动，其中包括建议国际刑事法院以加沙地带战争罪为由逮捕以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特。

美国联邦地区法院暂时阻止了制裁，随后华盛顿依照法院裁决取消了制裁。此后，在上诉法院中止下级法院裁决后，美国恢复了限制措施。6月，上诉法院允许制裁在审理阿尔巴内塞法律挑战期间继续有效。

致以色列新政府的呼吁

在回答有关选举后给以色列下一届政府的信息时，图尔克呼吁不要继续奉行一种战争路线，即该国认为自己凌驾于国际法之上。他表示，以色列必须遵守国际人道法和国际人权法规定的义务，并希望政策方向发生实质性改变。

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