В Нью-Йорке, США, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал неприемлемыми санкции США против специального докладчика ООН Франчески Альбанезе. Об этом он заявил на пресс-конференции 28 октября, сообщает Anadolu Agency.

По словам Тюрка, с независимым экспертом можно соглашаться или не соглашаться, однако применять против него санкции не следует. Он подчеркнул, что Альбанезе была назначена Советом ООН по правам человека в качестве независимого эксперта. Тюрк также заявил, что санкции против Альбанезе и Международного уголовного суда, по мнению его управления, не соответствуют международному праву.

Призыв отменить санкции

Верховный комиссар призвал государства-члены добиваться отмены таких ограничений и использовать для этого свое влияние. На следующей неделе он планирует выступить перед Ассамблеей государств-участников МУС в Гааге и подчеркнуть важность суда для системы защиты прав человека и обеспечения ответственности.

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Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о санкциях против Альбанезе в июле 2025 года. США объясняли это ее действиями, направленными на арест граждан США и Израиля, в частности рекомендацией МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за военные преступления в Секторе Газа.

Окружной суд США временно заблокировал санкции, после чего Вашингтон отменил их во исполнение судебного решения. Позднее США восстановили ограничения после приостановления апелляционным судом решения суда нижестоящей инстанции. В июне апелляционный суд разрешил санкциям оставаться в силе на время рассмотрения юридического обжалования Альбанезе.

Обращение к новому правительству Израиля

Отвечая на вопрос о послании следующему правительству Израиля после выборов, Тюрк призвал не продолжать курс ведения войны, при котором страна считает себя выше международного права. Он заявил, что Израиль должен соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, и выразил надежду на существенное изменение курса.

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