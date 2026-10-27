Велике журі США відхилило запит про обвинувачення Гатчінсон — CNBC

Федеральне велике журі у Вашингтоні, США, відхилило запит Міністерства юстиції США про висунення обвинувачення колишній співробітниці Білого дому Кессіді Гатчінсон. Про це 27 жовтня повідомило CNBC з посиланням на The Washington Post.

Запит Міністерства юстиції

За даними The Washington Post, запит стосувався свідчень Гатчінсон у Конгресі про поведінку Дональда Трампа під час нападу натовпу на Капітолій 6 січня 2021 року. Двоє співрозмовників, які говорили з виданням на умовах анонімності, підтвердили, що саме Гатчінсон була ціллю запропонованого обвинувачення.

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Свідчення Гатчінсон

Гатчінсон працювала помічницею колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза в адміністрації Трампа. 28 червня 2022 року вона свідчила на відкритому слуханні спеціального комітету Палати представників США, який розслідував напад на Капітолій 6 січня.

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