Майкл Дуглас зізнався, що в юності продавав марихуану, щоб оплатити навчання

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Американський актор Майкл Дуглас розповів, що в студентські роки продавав марихуану, аби оплачувати навчання. За його словами, він перевозив наркотичну речовину між різними регіонами США, використовуючи дорогі шкіряні валізи, які отримав у подарунок від батька — відомого голлівудського актора Кірка Дугласа.

Про це 82-річний артист розповів під час участі в шоу «У реальному часі з Біллом Маєром», де презентував свої мемуари під назвою «Оце так подорож».

У книжці Дуглас ділиться спогадами про особисте життя та кар’єру в Голлівуді. Зокрема, він згадує роботу продюсером фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі», який здобув премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм», а також власну перемогу в номінації «Найкращий актор» за роль у стрічці «Волл-стріт».

За словами актора, у мемуарах знайшлося місце не лише професійним досягненням, а й історіям про “секс, наркотики та рок-н-рол”.

Під час розмови ведучий Білл Маєр зауважив, що вони з Дугласом мали схожий спосіб заробітку в студентські роки.

“Ми з’ясували, що коли купуєш марихуану в одному місці, а продаєш в іншому, різниця в ціні може непогано допомогти заробити на життя”, – сказав Маєр.

“Особливо якщо йдеться про Східне та Західне узбережжя”, – додав Дуглас.

Актор пояснив, що почав самостійно шукати гроші на навчання після того, як батько вирішив припинити його фінансово підтримувати.

“Коли мені виповнився 21 рік, батько виписав мені чек на 10 тисяч доларів і сказав: “Чудово, синку, тепер ти сам по собі”. А я відповів: “Тату, це прекрасно, але мені ще кілька років потрібно платити за навчання”, – пригадав він.

Тоді Дуглас почав перевозити марихуану між узбережжями США. Для цього він використовував дві італійські валізи з м’якої шкіри, які раніше отримав від батька на Різдво.

“Одного разу я сказав: “Тату, пам’ятаєш, як на Різдво ти подарував мені дві чудові італійські шкіряні валізи? Так от, я з’ясував, що в кожну з них можна вмістити по 22 кілограми марихуани”, – розповів актор.

За його словами, він їздив на Східне узбережжя відвідувати матір, маючи із собою лише одяг, у якому був, та дві валізи.

“Я їхав на Східне узбережжя до мами лише в тому одязі, який був на мені, і з двома валізами. Це було ще до появи собак, яких використовують для пошуку наркотиків”, – пожартував Дуглас.

Джерело: Variety.

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