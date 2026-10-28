Майкл Дуглас признался, что в юности продавал марихуану, чтобы оплатить учебу

Американский актёр Майкл Дуглас рассказал, что в студенческие годы продавал марихуану, чтобы оплачивать обучение. По его словам, он перевозил наркотическое вещество между различными регионами США, используя дорогие кожаные чемоданы, которые получил в подарок от отца — известного голливудского актера Кирка Дугласа.

Об этом 82-летний артист рассказал во время участия в шоу «В реальном времени с Биллом Майером», где презентовал свои мемуары под названием «Вот это путешествие».

В книге Дуглас делится воспоминаниями о личной жизни и карьере в Голливуде. В частности, он вспоминает о работе продюсером фильма «Пролетая над гнездом кукушки», который получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», а также о своей победе в номинации «Лучший актёр» за роль в картине «Уолл-стрит».

По словам актёра, в мемуарах нашлось место не только профессиональным достижениям, но и историям о «сексе, наркотиках и рок-н-ролле».

Во время беседы ведущий Билл Майер заметил, что у них с Дугласом был похожий способ зарабатывания денег в студенческие годы.

«Мы выяснили, что когда покупаешь марихуану в одном месте, а продаёшь в другом, разница в цене может неплохо помочь заработать на жизнь», — сказал Майер.

«Особенно если речь идет о Восточном и Западном побережьях», — добавил Дуглас.

Актёр объяснил, что начал самостоятельно зарабатывать на обучение после того, как отец решил прекратить его финансовую поддержку.

«Когда мне исполнился 21 год, отец выписал мне чек на 10 тысяч долларов и сказал: “Отлично, сынок, теперь ты сам по себе”. А я ответил: «Папа, это прекрасно, но мне ещё несколько лет нужно платить за обучение», — вспомнил он.

Тогда Дуглас начал перевозить марихуану между побережьями США. Для этого он использовал два итальянских чемодана из мягкой кожи, которые ранее получил от отца на Рождество.

«Однажды я сказал: „Папа, помнишь, как на Рождество ты подарил мне два замечательных итальянских кожаных чемодана? Так вот, я выяснил, что в каждую из них можно поместить по 22 килограмма марихуаны», — рассказал актер.

По его словам, он ездил на Восточное побережье навестить мать, имея при себе только одежду, в которой был, и два чемодана.

«Я ехал на Восточное побережье к маме только в той одежде, которая была на мне, и с двумя чемоданами. Это было ещё до появления собак, которых используют для поиска наркотиков», — пошутил Дуглас.

Источник: Variety.

Майкл Дуглас раскрыл 40-летний секрет романа с Кэтлин Тернер.

В Киев прибыл известный актёр Майкл Дуглас.

Майкл Дуглас рассказал, как они с Кэтрин Зета-Джонс пережили кризис в браке.

Читай нас в