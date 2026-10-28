Michael Douglas przyznał, że w młodości sprzedawał marihuanę, aby opłacić studia

Amerykański aktor Michael Douglas opowiedział, że w czasach studenckich sprzedawał marihuanę, aby opłacić naukę. Jak twierdzi, przewoził narkotyk między różnymi regionami Stanów Zjednoczonych, korzystając z drogich skórzanych waliz, które otrzymał w prezencie od ojca — znanego hollywoodzkiego aktora Kirka Douglasa.

82-letni artysta opowiedział o tym podczas udziału w programie „Na żywo z Billem Meyerem”, gdzie zaprezentował swoje wspomnienia zatytułowane „To dopiero podróż”.

W książce Douglas dzieli się wspomnieniami dotyczącymi życia prywatnego i kariery w Hollywood. W szczególności wspomina pracę jako producent filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”, który zdobył Oscara w kategorii „Najlepszy film”, a także o własną wygraną w kategorii „Najlepszy aktor” za rolę w filmie „Wall Street”.

Według aktora w wspomnieniach znalazło się miejsce nie tylko na osiągnięcia zawodowe, ale także na historie o „seksie, narkotykach i rock and rollu”.

Podczas rozmowy prowadzący Bill Mayer zauważył, że on i Douglas mieli podobny sposób zarabiania pieniędzy w czasach studenckich.

„Zorientowaliśmy się, że kiedy kupuje się marihuanę w jednym miejscu, a sprzedaje w innym, różnica w cenie może całkiem nieźle pomóc w zarabianiu na życie” – powiedział Mayer.

„Zwłaszcza jeśli chodzi o Wschodnie i Zachodnie Wybrzeże” – dodał Douglas.

Aktor wyjaśnił, że zaczął samodzielnie szukać środków na studia po tym, jak ojciec postanowił przestać go wspierać finansowo.

„Kiedy skończyłem 21 lat, ojciec wypisał mi czek na 10 tysięcy dolarów i powiedział: »Świetnie, synu, teraz radzisz sobie sam«. A ja odpowiedziałem: »Tato, to świetnie, ale jeszcze przez kilka lat będę musiał opłacać studia«” – wspominał.

Wtedy Douglas zaczął przewozić marihuanę między wybrzeżami Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywał do tego dwie włoskie walizki z miękkiej skóry, które wcześniej dostał od ojca na Boże Narodzenie.

„Pewnego razu powiedziałem: »Tato, pamiętasz, jak na Boże Narodzenie podarowałeś mi dwie wspaniałe włoskie skórzane walizki? No więc okazało się, że do każdej z nich można zmieścić po 22 kilogramy marihuany” – opowiedział aktor.

Jak twierdzi, jeździł na Wschodnie Wybrzeże, by odwiedzić matkę, mając przy sobie jedynie ubrania, które miał na sobie, oraz dwie walizy.

„Jechałem na Wschodnie Wybrzeże do mamy tylko w ubraniach, które miałem na sobie, i z dwiema walizami. Było to jeszcze przed pojawieniem się psów wykorzystywanych do wykrywania narkotyków” – zażartował Douglas.

Źródło: Variety.

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